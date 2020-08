Til Geopark Bjerg Grand Prix 2019 sørgede Høve Bylaug for hygge på Høve Hjemmeværnsgård før og efter cykelløbet. I år kan det være, at hygge-delen tages ud af cykelløbet. Foto: Peter Andersen

Cykelløb bliver måske uden hygge i Høve på hjemmeværnsgården

Alt tyder på, at Geopark Odsherred og løbsafvikler Jens Veggerby må skære Geopark Bjerg Grand Prix ned til kun 400 cykelryttere, plus 100 hjælpere, for at kunne få arrangementet corona-godkendt hos politiet.

Dermed risikerer Høve Bylaugs morgenmads-servering for rytterne på Høve Hjemmeværnsgård inden løbet, og efterhygge samme sted med kaffe og fadøl, at glide ud, for at undgå at det samlede antal deltagere i arrangementet overstiger 500 mennesker.