Cykelløb blev corona-aflyst - men en del kørte ruten alligevel

Søndagens amatørcykelløb Geopark Bjerg Grand Prix, arrangeret af Geopark Odsherred, med start i Høve, blev aflyst på grund af den seneste nedsættelse af forsamlingsstørrelsen til 50, men flere grupper af cyklister valgte uafhængigt af hinanden at køre den bakkede løbsstrækning alligevel i det fine efterårsvejr - her to ryttere fra geopark-teamet. Privatfoto