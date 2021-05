Cykelløb ændrer omkørsel på hovedvej

Omkørslen på Rute 21 Kirkeåsvejen er omlagt fra klokken 07.00 til 18.30. Det skyldes, at der holdes et stort cykelløb på Odsherredvej/Oddenvej denne dag, hvilket blokerer for en del af den omkørselsrute, der ellers skal bruges under resten af vejarbejdet.