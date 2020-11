Crazy teater med afsæt i besættelsen: Plastisk sprængstof i marcipangrise

- Det er instruktørens ekstra-job at samle den her, lyder det fra Kasper Jacob Sejersen, mens han fremviser en æske med et modelsamlesæt af et britisk Spitfire-jagerfly.

Vi har et nummer, der hedder »Morse-møder«, om problemerne med at morse under besættelsestiden - det får vi drejet over på coronatiden med ikke-fysiske møder som zoom og skype, siger instruktøren.

- Vi har også et nummer med en kvinde, der ikke kan forstå, at det er nødvendigt at bruge mørklægningsgardiner. Der er jo ingen beviser for, at bombeflyverne flyver ind over hendes by; og hvor stor er sandsynligheden lige for, at de kaster en bombe over hendes hus, siger Kasper Jacob Sejersen.