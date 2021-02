Covid-udskydelse af eftertagtede Michelin stjerner bekymrer ikke

Michelin-guiden har besluttet at rykke lanceringsdatoen for årets madguide, og dermed tildeling af Michelin stjerner, til et digitalt event i foråret.

»Vi har fået besked om, at de har flyttet begivenheden til foråret på grund af covid-situationen. Som jeg forstår det, gør de det, fordi der er indrejseforbud i Norge, og det derfor ikke er muligt for Michelin-folkene at komme op og afvikle eventen, end ikke digitalt. Det får ikke nogen betydning for os. Som de tidligere har pointeret, så tilhører stjernen stedet, og vi ligger jo, hvor vi altid har ligget. Det er naturligvis udfordrende i den aktuelle situation, men de kan jo have været på besøg hen over sommeren, og så er Michelin-guiden erfaringsmæssigt ret godt informeret om, hvad der rører sig i markedet, så jeg forventer ikke, at det får nogen betydning for os, og vi ser frem til at få besøg af dem, når vi åbner igen,« siger han.