Covid udbrud presser medarbejderne

Det er status på Odsherred Kommunes rehabiliteringspladser på Sejrsbo, i Højby, og centerchef Rikke Kragh Iversen, fra Odsherred Kommune, fortæller, at man er gået i gang med at udskrive de borgere, som helbredsmæssigt kan klare det, og som er testet negative, til genopåtræning i eget hjem allerede fra i morgen.

»Vi gør alt, hvad vi kan for at få brudt smittekæderne og har »isoleret« hele Sejrsbo fra resten af Solvognen. Driften er nu så belastet, at vi trækker på beredskabet fra andre enheder. Både ledere og medarbejdere gør et kæmpe stykke arbejde og kollegaerne støter op. Både Styrelsen for Patientsikkerhed og sundhedsstaben er en del af smitteopsporingen.«