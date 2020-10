Region Sjællands Covid-19 testcenter i Nykøing er kommet for at blive, men nu er kampen om, hvor det skal være, når det bliver rigtig koldt.

Covid testning forbudt på sundhedscenter

I Odsherred Kommune har region sjælland et covid-19 testcenter på Vesterlyngvej. Men snart bliver det koldt, og så er testcentret ikke velegnet, for står man i kø bliver det udendørs.

Derfor er region Sjælland i gang med at finde egnede lokaler til at rykke testcentrets indendøre, og sundhedscentret i Nykøbing har været nævnt, men ifølge Odsherred Kommunes borgmester Thomas Adelskov (S), duer en ide om at flytte testcentret til kommunens sundhedscenter i Nykøbing, slet ikke.