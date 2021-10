Covid-19 test skal flyttes

Der vil fortsat være mulighed for at skoleelever i Odsherred Kommune bliver lyntestet èn gang om ugen. Foto: Tamara Dragovic/taramara78 - stock.adobe.com

Odsherred - 04. oktober 2021 kl. 11:39 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Den kommunale administration i Odsherred Kommune er gået i gang med at finde et nyt egnet lokale til fremtidige PCR-test og vaccinationer i stedet for Hal B i Nykøbing, hvor det i dag er muligt at få foretaget lyntest, men hvor håbet er, at hallen snart kan frigives til fritidsaktiviteter.

Region Sjælland og Odsherred Kommune forventer, at de i løbet af de næste en til to uger, men i hvert fald inden efterårsferien, vil komme en udmelding for fremtiden.

Fra i dag mandag den 4.oktober er der indført et nyt test-setup, som betyder at elever fra og med ni år og medarbejdere, der ikke er vaccineret og/eller ikke har haft covid-19 de sidste 12 måneder, kan blive kviktestet på alle kommunens skoler èn gang ugentligt.

Testtilbuddet er frivilligt, og forældrene skal give samtykke, hvis børnene er under 15 år. Samtidig har kommunen indført et nyt beredskab i tilfælde af smitteudbrud på skolerne. Det betyder, at kommunens podeteam ved et smitteudbrud rykker ud til den enkelte skole og tilbyder såkaldte 0-dagstests af nære kontakter, der ikke er vaccineret.

Hvis testen er negativ, kan den nære kontakt blive på skolen, og man behøver ikke gå i isolation, så længe man ikke har symptomer og i øvrigt tester negativt i en PCR-test på dag fire og dag seks.