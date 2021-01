Covid-19 gav millionunderskud hos DanTools

Cororna-pandemien har været et dyrt bekendtskab for DanTools i Herrestrup, der netop har offentliggjort regnskabet for 2019-2020 og et underskud på 1.050.718 kroner, mod et overskud på 2.077.103 kroner i forrige regnskabsår.