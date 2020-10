Troldebakken Frugtplantage har sæsonarbejdere boende på den tidligere friskole i Starreklinte, og her har Odsherred Kommune været på besøg, for at give råd om smitteforebyggende indsatser.

Covid-19 forebyggelse blandt sæsonarbejdere bliver positivt modtaget

Den tidligere friskole i Starreklinte huser op mod 200 sæsonarbejdere ansat ved Troldebakkens Frugtplantage, og de bor under så tætte forhold, at Odsherred Kommune i august inviterede sig selv på et corona-forebyggende besøg.

»Det har hjulpet at høre fra en fagperson om andre virksomheders erfaringer, og hvad vi eventuelt kan blive bedre til for at mindske smitterisikoen. Medarbejderne husker at få tørt- og sprittet af samt at undgå store forsamlinger. Det hjælper dem generelt til at holde fokus på, at Covid-19 stadig er en del af dagligdagen,« siger han.