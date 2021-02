Vigs familier får muligheden for at komme på postkasse-skattejagt gennem byen.

Coronavenlig postkasse-skattejagt samler hele byen

Vig Familieby og det biblioteket i Vig er i fuld gang med at organisere en lille lokal leg, som er for alle familier.

Der søges 30 husstande, inden for byskiltene, som har lyst til at være med til en »postkasse-skattejagt.«

Opgaven kan for eksempel være et quizspørgsmål eller en rebus, og man kan få hjælp til at formulere opgaven fra bibliotekets personale.