Coronasikker motion kan dyrkes udendørs, og med spritnye redskaber

Street Workout er nu en mulighed i Nr. Asmindrup, for Nr. Asmindrup Land og Bylaug har fået støtte til at opsætte en række redskaber, som kan bruges af alle til at dyrke motion i det offentlige rum.

»Den økonomiske støtte har været afgørende og hjulpet os med at få drømmen til at gå i opfyldelse. med de tre forskellige workoutredskaber centralt placeret ved Nr. Asmindrup Station i det offentlige rum, vil der være fokus på motion og sundhed i et motionsrum uden vægge. Et sted, hvor mennesker i alle generationer kan mødes, dyrke motion og socialisere i det fri, selv i en coronatid, hvis bare man bruger håndsprit og husker at holde afstand. Vi håber, at redskaberne vil falde i brugernes smag, og at de vil blive brugt flittigt,« siger Jeanne Larsen.