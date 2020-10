Coronasikker karatetræning i Grevinge

- Vi gør hvad vi kan som forening for at holde hjulene i gang trods Corona. Vi arbejder også hårdt på at fastholde vores medlemmer, og det gør vi blandt andet ved at tilbyde aktiviteter for medlemmernes familier, sociale arrangementer, samt indføring i japansk kultur for alle, fortæller Marie Mortag.