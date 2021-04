Coronapas vil forhindre nogle i at låne bøger: Bibliotek fortsætter med at lange bogposer ud

Se billedserie En medarbejder fra Odsherreds Biblioteker rækker en fyldt bogpose ud gennem vinduet til en borger. Privatfoto

Odsherred - 10. april 2021 kl. 19:15 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Selvom Odsherreds biblioteker og kulturhuse genåbner den 21. april, så man igen kan komme fysisk ind og låne bøger og andre materialer, vil bibliotekerne i Nykøbing og Asnæs fortsætte med den succesfulde afhentningsordning »BOK-2-Go«.

Her ringer eller mailer man sin bogbestilling til en bibliotekar, der får fuldmagt til at samle lånene sammen, pakke materialerne i en bogpose og række den ud gennem vinduet til låneren, der venter udenfor.

- Jeg er bange for, at det vil begrænse folk i at komme på biblioteket, hvis vi bliver pålagt en ordning, hvor de skal fremvise coronapas. Jeg er ked af det, men det ser desværre ud til, at det er den vej med coronapasset, vi skal, og at vi kommer til at indrette os efter det, siger Jesper Bertelsen, leder af Biblioteker og Kulturhuse (BOK).

- For nogle af borgerne vil det helt klart blive en meget stor udfordring at skulle sørge for et opdateret coronapas, mener Jesper Bertelsen.

- Så vi satser på at fortsætte med at lange bøger ud ad vinduet. Der vil være folk, som ikke lige har en computer eller smartphone, men som gerne vil låne bøger. De skal have adgang til bøger alligevel. Det gør vi gerne som en ekstra service for dem, som ikke har mulighed for at indrette sig på de digitale løsninger, siger Jesper Bertelsen.