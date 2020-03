Odsherred Kommunes kommunaldirektør, Claus Steen Madsen, har orienteret byrådet om, at et planlagt budgetseminar er aflyst.

Coronaindsats skubber til budgettet

Kommunaldirektør Claus Steen Hansen har blandt andet skrevet til byrådet, at et planlagt budgetseminar den 27.marts er blevet aflyst.

Til gengæld lover han byrødderne, at de får sendt det skriftlige materiale, og at de også får mulighed for at stille spørgsmål til indholdet, fordi teksten skal indgå som »baggrundstæppe« for budgetlægningen 2021.