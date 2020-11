Gitte Klausen fik årets Iværksætterpris, for sit arbejde med Anneberg Kulturpark. Foto: Odsherred Kommune

Coronaen gav mig tid til at tænke

Odsherred - 23. november 2020 kl. 12:05 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen

- Det meste blev simpelthen aflyst i år på grund af coronaen, til gengæld fik jeg så tid til at udvikle planer for Anneberg Kulturparks fremtid, fortæller en rigtig glad vinder af årets Iværksætterpris i Odsherred Kommune, Gitte Klausen.

- Nu sidder jeg i kontorfællesskab med Dansk Tang, som også var nomineret til prisen i år, men mon ikke vi finder ud af det sammen alligevel, siger Gitte Klausen.

I begrundelsen for, at iværksætterprisen går til GGAP ApS Gitte Klausen - Anneberg Kulturpark, lyder det:

I Annebergparken har Gitte Klausen og Anneberg Kulturpark turdet at kaste sig ud i et eventyr med en stor investering i de smukke gamle bygninger for at udnytte deres potentialer. Det giver en fusion mellem arkitektur, byggeskik, kultur, arrangementer og driftige iværksættervirksomheder. I de smukke rammer i Annebergparken findes allerede nu flere spændende virksomheder, og flere kommer til. Gitte har sat en udvikling i gang til gavn for hele Odsherred. Gitte har en glæde og passion for det gode bygningshåndværk, som er blevet til et stort projekt med mulighed for at udleve en iværksætterdrøm i stor skala.

Glad for modtagelsen

Gitte Klausen er ikke alene glad for prisen, hun er ikke mindst glad for den modtagelse, hun og hendes projekt har fået i Odsherred.

- Da jeg kom hertil, var jeg lidt bange for at blive set som en københavner, der nu nok skulle vise folk heroppe hvordan man lavede kultur, husker Gitte Klausen og tilføjer:

- Men sådan er er det overhovedet ikke blevet, jeg er blevet så godt modtaget af samfundet og kommunen.

Som sagt gav de mange corona-aflysninger Gitte Klausen mere tid til at lægge planer for fremtiden.

- Jamen, det er ikke nogen hemmelighed, at jeg meget gerne ville lave en restaurant heroppe og et lille hotel. Men det er svært at indrette, når der samtidig skal tages hensyn til, at bygningerne er fredede, siger hun.

En anden idé er at få Kulturhistorisk Museum op i Annebergparken og så lave en kultursti, der strækker sig fra Glasmuseet over Annebergparken til kunstnerne på havnen, via den planlagte havnepromenade.

Og med den energi, som Gitte Klausen lægger for dagen, er der nok ingen tvivl om, at også de planer bliver til virkelighed.