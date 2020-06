Jette Jepsen lukker den ene af sine to butikker i Asnæs Centret for at flytte til et andet sted i Asnæs. Foto: Henrik Uhre-Prahl

Corona var sidste dråbe: Nu flytter modetøjsbutik

Og selvom der er penge på vej som lønkompensation i de to måneder butikken var lukket, og nok også kompensation for en del af huslejen, så var det dråben, der fik Jette Jepsen til at træffe beslutningen om at flytte fra Asnæs Centret.

... at det er yderst bekosteligt af bo her, efter mere end 1 års dialog med ejerne af centret, omkring nedsættelse af huslejen, må jeg sande, at der på ingen måder vises tegn på hverken lyst eller vilje til at nå til et værdigt huslejeniveau for J by J Fashion«, skriver hun.