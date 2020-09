Corona tvinger kommune til at udvide byrådssal

Se billedserie Et kursuslokale på rådhuset i Højby blev omdannet til byrådssal i 2016. Et rum, hvor man sidder tæt, og det går ikke i disse coronatider. Foto: Mik Foto: Mik

Odsherred - 26. september 2020 kl. 08:41 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Afstandskravene er kommet for at blive - i hvert fald en rum tid endnu, måske mange år ud i fremtiden. Det vurderer Odsherred Kommunes økonomiudvalg, som nu lægger op til at udvide med en tilbygning, der er stor nok til, at man kan genoptage byrådsmøderne på rådhuset i Højby - og ikke som nu i en aula på Vig Skole.

- Der har længe været utilfredshed med den nuværende byrådssal, og coronaen gør det nu nødvendigt, at vi handler på det, siger borgmester Thomas Adelskov (S) forud for økonomiudvalgets møde, hvor forslaget skal konfirmeres.

Afstandskravene under Covid-19 har i det hele taget øget behovet for større lokaler, også når der holdes tema­møder, så man kan holde den fornødne afstand, og til byrådsmøderne skal der tillige være plads til, at borgerne kan møde op og følge møderne. De krav kan den nuværende byrådssal ikke leve op til.

- Vi har brug for en fast opstilling med plads til at agere som et byråd og med plads til kamera og tilhørere, fastslår borgmesteren.

Den billigste løsning

Da administrationsbygningen i Fårevejle blev omdannet til uddannelsescenter, og byrådet rykkede til Højby i april 2016, var det i et kursuslokale på det halve antal kvadratmeter i forhold til, hvad man var vant til i den store byrådssal i Fårevejle. Lige siden har politikerne siddet tæt, når beslutningerne skulle tages.

Administrationen har derfor foreslået, at den nuværende rådssal udvides med 80 kvm. Tilbygningen skal placeres ud mod parkeringsarealet øst for den nuværende bygning.

Samlet set er det vurderingen, at tilbygningen vil koste to millioner kroner, som byrådets partier er enige om at trække ud af kassebeholdningen.

- Det er den billigste løsning at udvide byrådssalen med 80 kvadratmeter, og det går i gang nu. Vi har kigget på flere andre løsninger, der ender med en udgift omkring 6-7 millioner kroner, og det, synes jeg, er for dyrt, uddyber borgmesteren.

Kunne man forestille sig at man i stedet skar ned på antallet af byrådsmedlemmer?

- Nej, det, mener jeg ikke, er en løsning. Det vil skade demokratiet i kommunen og gøre det endnu sværere for de mindre partier at få en plads i byrådet, siger Thomas Adelskov.