Se billedserie Det unge par stod for enden af et langt bord og borgmester Thomas Adelskov for den anden bordende, da parret skulle vies lørdag på rådhuset i Højby i Odsherred. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Corona-tid: Vielse for enden af et langt bord Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona-tid: Vielse for enden af et langt bord

Odsherred - 04. april 2020 kl. 16:58 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trods corona-nedlukning valgte det unge par Julie Rimm Bracher og Jesper Carlsen fra Asnæs, at de lørdag ville giftes på rådhuset i Højby, hvor Odsherreds borgmester Thomas Adelskov nøje måtte følge myndighedernes krav om afstand, nul håndtryk og afspritning, da han forrettede den borgerlige vielse.

Det skete - under afsprittede omstændigheder - i et kommunalt mødelokale på rådhuset, hvor borgmesteren erklærede parret for rette ægtefolk at være.

- Det var en noget anderledes vielse. De unge stod for enden af et langt bord og jeg for den anden bordende, da de skulle vies. Normalt giver jeg hånd til parret og deres vidner og gæster, når de ankommer, og til brudeparret, når de er blevet gift, men det gjorde vi ikke på grund af corona-smittefare, siger borgmesteren.

- Og de havde kun to vidner med ind - deres mødre - fædrene ventede udenfor. Og de holdt god afstand, undtagen brudeparret, fortæller Thomas Adelskov.

Han holdt først en lille tale for dem om ægteskabets betydning.

- Så kom det officielle vielsesritual, de udvekslede ringe, og jeg erklærede dem for rette ægtefolk. Og så kyssede de hinanden, fortæller borgmesteren.

Der var håndsprit i mødelokalet, og det blev blandt andet brugt, da kuglepennen til at underskrive vielses-papirerne skulle benyttes. Papirerne var lagt frem på forhånd. Borgmesteren ventede med at underskrive, til brudeparret og vidnerne var gået ud, for at undgå at komme for tæt på.