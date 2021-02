Corona-tid: Bentes afskeds-reception holdes online

Der er tradition for, at der bliver holdt festlig afskedsreception i Kulturhus Pakhuset i Nykøbing Sjælland - med mad og drikke, hygge, taler, hilsner, musik og sang - når medarbejdere siger farvel efter mange års ansættelse.

Bente Nørhede fra kultur-teamet, der nu stopper for at gå på efterløn, efter 21 års ansættelse i Odsherreds biblioteker og kulturhuse, skal ikke snydes for festivitas, selvom det er corona-tid.