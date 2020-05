Corona-test nu i Odsherred

Fra i dag gør Region Sjælland det nemmere at blive testet for COVID-19 i regionens yderområder på Odsherred og på Lolland.

Ved Sundhedscenteret i Nykøbing kan henviste borgere blive testet. Teststationen bliver bemandet alle ugens dage fra kl. 12-14 af en paramediciner og en paramedicinerbil, der er vant til som udkørende enhed i disse tider at bevæge sig rundt i hele regionen og teste borgere. Der kan testes op til 50 borgere dagligt på hvert af de to nye steder.

Fokus er på at teste alle med symptomer og på at forebygge smitte ved at teste alle patienter, der skal indlægges på hospitalet. lyder det fra Region Sjælland, hvorfra det også understreget, at borgerne fortsat skal være henvist til test. Det er med andre ikke muligt at møde uanmeldt op.