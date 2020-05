Corona stoppede nye dykkere

- Nedlukningen i marts kom samtidig med, at vi skulle til at uddanne vores nye dykkere, så de kunne være klar til at dykke i havet. Uddannelsen er en væsentlig del af klubbens økonomi, så det er ikke mindre end en katastrofe, at vi ikke haft mulighed for at uddanne dem, fortæller formanden for Odsherred Dykkerklub, Stig Lyngby.