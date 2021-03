Covid-19 smitten er stigende i Odsherred, og derfor er borgmesteren nervøs for at flere restriktioner kan følge.

Corona smitten stiger i Odsherred

Mandagens coronatal i Odsherred Kommune er en anelse foruroligende, for smittetallet fortsætter med at smitte, og den seneste uge har der været registreret 29 nysmittede, hvilket betyder, at incidenstallet er på 88 per 100.000 indbyggere, og dermed nærmer kommunen sig incidenstallet 100, der betyder at kommunen »går i rød.«