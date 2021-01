Corona skal ikke spænde ben for kommuneplanen

I det hele taget håber borgmester Thomas Adelskov (S), at borgerne vil tage godt imod de digitale muligheder for at påvirke det politiske arbejde med kommuneplanen.

»Vi overvejer meget, hvordan vi i en coronatid skal komme i dialog med borgerne, for der skal jo laves planarbejde trods corona, og derfor har vi blandt andet engageret os i borgernet, som gerne skulle være et høringsværktøj, hvor folks holdninger bliver inddraget i den politiske proces, men det er tydeligt at det er svært at få folk til at bruge det, for det er tit op ad bakke at starte noget nyt op,« siger han.