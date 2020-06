Der er travlt for slamsugerne i Odsherred, fordi der er i en lang periode har været ektra mange i sommerhusene.

Corona sender slamsugere på overarbejde

Slamsugerne i Odsherred Tømning, der hører under Odsherred Forsyning, har haft ekstra travlt med at suge skidt og lort op af fyldte septiktanke i de ukloakerede områder i Odsherred.

Her har der i en ekstraordinært lang periode været fyldt godt op i sommerhusene på grund af corona. Og når sommerhusene er fyldt op, så bliver septiktankene det også.

- Vores slamsugere kører jo i et fuldstændigt hæsblæsende tempo og har været ude til 800 ekstra bestillinger på tømninger i år allerede. Det er på grund af, at der er så mange i sommerhusene. Det er helt vildt, siger forsyningsdirektør Fanny Vedel Villadsen til Nordvestnyt.

- Vores selskab Odsherred Tømning A/S er underlagt hvile-i-sig-selv-princippet,

så vi »tjener« ingenting, og priserne er sat, så de dækker arbejdslønnen, vognen, diesel, og hvad der ellers måtte være af udgifter forbundet med kørslerne. Årsregnskabet for selskabet skal gå i 0, og ellers skal taksterne justeres, siger hun.

Det betyder, at Odsherred Tømning indretter taksterne bedst muligt efter de faktiske omkostninger ved at løse en opgave.

Derfor er en akut ekstratømning uden for normal arbejdstid for eksempel dyrere (1575 kr.) end en ekstratømning bestilt inden for normal arbejdstid (1050 kr.), hvor der alligevel er en chauffør på arbejde.