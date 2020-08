Den radikale Søren Myrup var i weekenden ude med kritik af Odsherreds borgmester, for ikke at inddrage lokaldemokratiet op til årets budgetfrlig. Foto: Per Christensen

Corona satte en stopklods for lokaldemokratiet

I hvert fald skrev et af foreningens medlemmer, den radikale Søren Myrup, efter at aftalen var blevet kendt, et længere indlæg på Facebook, hvor han kritiserede borgmesteren for ikke at have inddraget lokaldemokratiet med borgermøder og dialogmøder, før budgetaftalen blev skrevet under.