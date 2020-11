En lærer på Asnæs skole er blevet testet positiv for corona, og det sender flere af hans kolleger i isolation.

Corona risiko sender ni hjem fra skole

En lærer på Asnæs Skole er mandag aften testet positiv for corona, og det har sendt seks lærerkollegaer og tre elever i skolens ene 8.klasse hjem i selvisolation

Det skyldes, at de har været meget tæt på læreren i over 15 sammenhængende minutter, og de må først vende tilbage til skolen når de er testet corona negativ to gange.