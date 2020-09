Se billedserie Startskuddet til den 10. udgave af det populære motionsløb Sandflugtsløbet, er udskudt til næste år på grund af corona. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Corona-restriktioner ville forringe kvalitet: Aflyser populært motionsløb

03. september 2020
Af Marianne Nielsen

Mandag aften tog arrangørerne af Sandflugtsløbet den svære beslutning at afløse den 10. udgave af det populære løb.

- Det er på grund af corona-situationen, og da der jo ikke blev åbnet op for at forsamles flere end 100 mennesker, valgte vi at aflyse, siger formand for Odsherred Løberne, Michael Aagaard Jensen og fortæller, at klubben ikke ville kunne administrere en overholdelse af forsamlingsforbuddet, og ved at aflyse nu, kan klubben holde sig nogenlunde skadesfri.

- Ved at aflyse nu undgår vi at lide et økonomisk tab, begrænse skaderne så vi kan arrangere et løb næste år, siger han og afviser muligheden for en virtuel udgave af løbet.

- Der er vi slet ikke. Det ville blive et løb, som ikke ville få den kvalitet, som vi gerne vil levere. Og så ligger det jo også i baghovedet, at skulle der være en smittet til løbet, ville det være meget dårlig omtale. Aflysningen er ikke med vores gode vilje, men vi retter ind efter forholdene, uddyber klubformanden.

Sanflugtsløbet skulle være afviklet den 24. oktober, og måtte i foråret - da håbet endnu var lysegrønt - nedjustere deltagerantallet fra 600 til 500 løbere kunne allerede i juni melde alt udsolgt. I en mail til de motionsløbere, der havde nået at sikre sig et deltagernummer til jubilæumsløbet, får de valget mellem at beholde startnummeret eller ønske deltagerbetalingen returneret inden den 30. oktober.

Michael Aagaard Jensen håber på, at corona-situationen næste år, betyder at det vil være muligt at sende løbere rundt i sandflugtsplantagen.

I hvert fald er datoen klar. Det bliver den 30. oktober om corona tillader det.