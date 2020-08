Det er seriøst op ad bakke for arrangørerne af cykelløbet Geopark Bjerg Grand Prix i Odsherred 27. september. Forsamlingsforbuddet blev ikke, som arrangørerne håbede, hævet fra 100 til 200, og nu forventes det heller ikke at blive lempet eller ophævet til september.

Corona-restriktioner: Det er op ad bakke for cykelløb

- Vi tror på, at vi ved at indføre restriktioner kan gennemføre cykelløbet 27. september; for eksempel at sende rytterne af sted i flere grupper med god luft imellem start-tidspunkterne, så vi breder os over hele dagen, og begrænse hvor og hvor længe man må opholde sig i mål- og startområdet, siger Morten Egeskov.