Corona-regler slår igennem: Steen Jørgensen optræder for kun 50

Og der er kun sat stole op, ingen borde, og stolene står i et mønster, så ingen sidder for tæt.

- Men - han var booket før coronaen og restriktionerne kom. Og så har det hele tiden været vores tilgang i corona-tiden, at når vi er så privilegerede at opretholde vores tilskud fra Kulturstyrelsens spillestedsordning og fra kommunen, så er vi forpligtet til at gøre alt for at støtte musiklivet.