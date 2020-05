Corona-krisen har betydet mange fyringer i Odsherred, og det er ikke mindst gået ud over de privat-ansatte 3F?ere. Formanden for 3F Holbæk-Odsherred, Allan Andersen, frygter, at der kan komme flere arbejdsløse hen over sommeren. Foto: Torben Andersen

Corona rammer 3F'ere

- Det har været trist at se de daglige opdateringer. Arbejdsløshedstallet er bare steget og steget, til trods for, at der også er nogle, som finder arbejde eller går på pension. Lige nu er tallet dog en smule faldende, siger han.

3F-arbejdsløsheden rammer både mænd og kvinder. Det er især inden for fire områder, at odsingerne er blevet ledige: Industri, transport, det grønne område samt hotel-og restaurationsbranchen.

- Hovedparten af de ledige kommer fra hotel-og restaurationsbranchen. Området er desværre ikke særlig godt organiseret. Mange virksomheder inden for branchen bliver overtaget af familier af anden etnisk herkomst, og det er der ikke noget galt i, men de bruger ofte deres eget netværk og deres familie i virksomheden, og de har ikke tradition for at være medlem af en fagforening, konstaterer Allan Andersen, som vurderer, at der er en risiko for, at nogle jobs i branchen bliver overtaget af ungarbejdere.