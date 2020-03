Corona påvirker tre arrangementer

Frygten for corona-smitte får betydning for tre mindt tre arrangementer i Odsherred i denne uge

157 havde købt billet til en hyggelig gourmet-aften i SuperBrugesen i Vig torsdag aften. Men frygt for corona-smitte betyder, at arrangementet er flyttet.

- Når en god kunde, som har deltaget i vores gourmet-aftener igennem fire år, kommer og spørger, om det ikke var bedst at aflyse det, så turde jeg ikke andet end at aflyse det. Vi drøftede det i ledergruppen og blev enige om at aflyse, for vi vil ikke være årsag til, at folk skal være utrygge, siger uddeler Rene B. Rasmussen.

Det var planen, at der skulle holdes en stor åbningsreception i de nye lokaler, men på grund af corona-virus har man valgt at udskyde den, forklarer ejeren, Mikkel Henriksen:

- Vi har alle sammen et ansvar for, at smitten ikke spredes, og vi ved, at der er en større risiko for smitte, når mange mennesker er samlet. Derfor vil vi hellere være på den sikre side og udskyde receptionen til et senere tidspunkt, forklarer han i en pressemeddelelse.