Corona kuller giver ballade

»Der er en stigende bekymring for, at de unge samles i stor stil. Det har gjort at SSP er ret aktive i forhold til at være opsøgende på de unges samlingssteder, og jeg ved, at det også er noget politiet er stærkt optaget af. Derfor tror jeg også det vil være et forkert signal at sende, hvis man åbner mere op for de unges muligheder for at samles,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.