Corona-krise: Prisbelønnet revy aflyser

Odsherred - 12. maj 2020

Den flere gange prisbelønnede DragsholmRevyen, der skulle have premiere på Odsherred Teater i Nykøbing Sjælland den 25. juni, aflyser nu årets revy-forestilling »Råt og godt« på grund af corona-krisen.

- Efter meget grundige overvejelser og med sorg i hjertet, ser DragsholmRevyen sig nødsaget til at aflyse revyen i 2020, siger revydirektør Bente Eskesen i en pressemeddelelse.

- Vi havde håbet til det sidste, at det blev muligt at gennemføre revyen, men vi må konstatere, at coronaen og de betingelser, der for nærværende er gældende, ikke giver os mulighed for at gennemføre, siger direktøren.

- Den primære grund er, at vi ikke ønsker at tage ansvaret for at starte nye smittekæder, specielt fordi vi ved, at vores publikum gennemsnitligt er lidt op i alderen.

- Den sekundære grund er, at fase 3 for genåbning af Danmark, som det ser ud nu, kun giver mulighed for at have mellem 30- 50 publikummer i salen, siger Bente Eskesen.

Selvom det skulle vise sig, at der bliver mulighed for flere publikummer i salen, så vil de øvrige krav til indretning, herunder afstandskrav, betyde, at revyen ikke kan huse mere end cirka 35 publikummer, oplyser direktøren.

I den nærmeste fremtid vil revyen sende en mail til alle, der har købt billetter, og redegøre for, hvordan man skal forholde sig.

- Det er vores håb, at man vil give os den fornødne tid til at afvikle en sæson, som desværre aldrig blev til noget, i god ro og orden, siger Bente Eskesen.