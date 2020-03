Corona kræver ekstra rengøring i sommerhusene

- Normalt kommer de første udlejninger i påsken. Men vi har fået to udlejninger her i marts med meget kort varsel, fortæller Helene Fürstling fra Højby.

Femstjernet hus med sauna og spa

Hun er ude for at inspicere familiens udlejningshus »Lærkebo«, som skal gøres klar til et nyt hold lejere. Et femstjernet gult træhus med plads til ti personer og en 2700 kvadratmeter stor grund med plads til at boltre sig på. Der er sauna og spabad, og det hele skal være funklende rent, når en ny familie rykker ind.