Corona har givet smag på Odsherred

Under corona krisen har mange af Odsherreds sommerhusejere tilbragt meget tid i deres sommerhuse, og det har, ifølge Odsherred kommunes bosætningskonsulent, betydet, at flere har fået "smag" for at flytte permanent til Odsherred.

Kommunen får derfor en del flere henvendelser end normalt fra folk, der leder efter bolig i Odsherred, har spørgsmål til børnepasning eller andre muligheder for at bosætte sig i Odsherred.