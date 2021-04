Corona-gyser regnskab blev godkendt

Et rigtig corona-regnskab med en styrket likviditet på 56 millioner kroner og et positivt driftsresultat på 123 millioner, men også en gyser undervejs, fordi man manglede overblik over mer- og mindreudgifter.

- Omsorg og sundhed og it skiller ud med merforbrug, mens job og ydelser og økonomi og ejendomme har haft et mindreforbrug, så det har været en sand gyser i økonomiudvalget at følge budgettet, sagde Thomas Nicolaisen (R), og pegede på at der nu var tegn på at der vil komme merforbrug på visse områder i 2021 og 2022.