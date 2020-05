Rørvig havn er et af de steder i Odsherred, hvor der i løbet af sommeren forventes at komme endog rigtig mange mennesker.

Corona giver forrygende sæson i tre havne

»Generelt synes jeg, at de besøgende på havnene har rettet sig efter myndighedernes anbefalinger, og på Rørvig havn især efter at området kom i politiets søgelys. Med den gode vejrudsigt for pinsen, forventer jeg et stort rykind af gæstesejlere, autocampere og sommerhusgærster, og vi er klar til at byde dem velkommen, dog stadig med afstand. Coronakrisen og udrejseforbuddet har kickstartet sejlersæsonen, så vi har allerede før pinsen haft næsten 1000 overnatninger på de tre havne. og der er intet, der siger, at vi ikke får en forrygende og travl sæson. Det vil også glæde de mange butikker på havnene,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.