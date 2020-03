Corona-forsigtighed: Helsemesse genemføres med håndsprit

- Vi gennemfører som planlagt, fordi vi maksimum kommer op på 500 gæster fordelt over to hele dage. Vi kommer ikke i nærheden af 1000 mennesker på én gang, siger formand for Odshelse, Stinna Søndergaard.

- Vi har sørget for at stille pumper med håndsprit op og rundt omkring og har lagt desinficerende servietter frem, og der er også håndsprit ude i de enkelte stande. Vi har taget vores forholdsregler, og så gør vi alt, hvad vi kan, for at skabe en god og hyggelig messe, ligesom vi plejer, med positivt fokus.