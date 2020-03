Corona får kommune til hurtigere betalinger

Ifølge kommunaldirektør Claus Steen Madsen vil Odsherred Kommune forsøge at hjælpe økonomiske trængte virksomheder ved at betale regninegr før tid.

Odsherred - 14. marts 2020 kl. 17:45 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogle virksomheder i Odsherred Kommune rammes hårdere end andre af corona-krisen, og det får nu Odsherred Kommune til at forsøge at hjælpe den del af erhvervslivet, der udfører opgaver eller sælger produkter til kommunen.

Ifølge borgmester Thomas Adelskov (S) vil kommunen begynde at betale regninger for udført arbejde tidligere end krævet for at give virksomhederne likviditet.

»Vi ved, at de lokale virksomheder er trængt af at samfundet er ved at gå i dvale. Ikke mindst de små og mellemstore virksomheder, der er særligt sårbare over for den aktuelle opbremsning i økonomien. Derfor tilbyder vi en håndsrækning til kommunens private leverandører, så de kan holde fast på gode medarbejdere og have kapacitet på den anden side af krisen,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.

Kommunaldirektør Claus Steen Madsen, fra Odsherred Kommune, ved godt, at ikke alle virksomheder har problemer med manglende likviditet, men dem der har, får nu en ny muligheder, og kommunens folk sidder klar.

»Vi vil opfodre de virksomheder, som ønsker fremrykning af betaling, om at fremsende fakturaer for udført arbejde til kommunen. Så sidder vi klar til at ekspedere sagerne hurtigst muligt,« siger han til Nordvestnyt.