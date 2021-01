De lokale byrådspolitikere i Odsherred Kommune har travlt, og til tider skal de også kunne håndtere borgere, der viser deres utilfredshed med politiske beslutninger, som her, da byrådet vedtog at sige ja til opførelsen af et biogasanlæg ved Vig. Foto: Peter Andersen

Corona eller ej: Politiske budskaber klar til kamp

Odsherred - 09. januar 2021 kl. 18:09 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Den 16.november er der kommunalvalg, og selvom det meste af den politiske debat handler om corona-restriktioner, så er byrådets medlemmer begyndt at »køre« de politiske mærkesager klar til affyring. Vi har spurgt byrådets 25 medlemmer, hvilke emner de vil prioritere. En del har svaret. Dette er anden og sidste ombæring af politiske mærkesager fra byrådet.

Venstres Hanne Pigonska genopstiller ved valget, og hun er overbevist om at folkeskolen vil blive et emne i valgkampen.

»Daginstitutionerne kommer også til at fylde. Både skoler og dagpasning er pressede på nedgang i børnetallet. Værdigheden i ældreplejen er jeg sikker på vil være en del af valgkampen, og her kommer vi til at tale om, hvordan vi sikrer flere egentlige plejehjemspladser, bedre dagcentre og ikke mindst hjælp til de pårørende, som løfter en stor opgave. Erhvervsvenlighed eller mangel på samme bliver også et centralt emne, og så mener jeg at det gamle Venstre slogan om, at mennesket før systemet er velvalgt. Vi har været for dårlige til at inddrage interesserede borgere i sager i deres nærområder, og så kommer vi ikke uden om, at vi mangler kunstgræsbaner. I det hele taget trænger vi til en Venstre borgmester i Odsherred, så vi kan få bragt orden i »butikken,«, siger hun.

Socialdemokraten Jette Sloth Nielsen genopstiller også, og hun er sikker på at bæredygtighed bliver en af de politiske overskrifter, særligt efter corona-krisen, hvor der skal genopbygges med udgangspunkt i de nære relationer.

»Et andet politisk emne, jeg tror vil fylde er, hvordan vi får optimeret dialogen med vores lokale virksomheder, og i al dette indgår en stærk turismeprofil. Desuden tror jeg at udviklingen af en stærk iværksætterkultur vil træde i forgrunden på turistområdet, omhandlende hele oplevelsesøkonomien. En oplevelsesøkonomi, som er yderst gavnligt og bæredytig for Odsherreds lokalsamfund og befolkning,« siger hun.

Partifællen Felex Petersen sætter gerne sine politiske mærkesager på formel. Borgernært sundhedsvæsen, læger i yderområderne, tryghed i velfærden og et højere serviceniveau for børn og ældre.

OdsherredsListens Leif Egholm genopstiller, og listen er klar med syv fokusområder til valget. Glade, sunde og dygtige borgere i alle aldre, hvilket betyder at skolerne skal præstere i top, levende bymiljøer, så der skal gives midler til at kunne påvirke egen egns udvikling, et erhvervsliv, der virkelig kan noget, slut med elendige erhvervsmålinger, et grønt Odsherred, aktive og livsglade ældre, flere borere til Odsherred, der skal tilbydes gratis transport for borgerne indenfor kommunens grænser og så skal der rives »pyramider« ned, hvilket skal ske ved at fjerne kommunalt forvaltningsbureaukrati.

DFs Julie Jacobsen er sikker på at corona kommer til at spænde ben for meget politik, men hun håber, at politikerne kommer ud af »busken,« og hun vil have et støre fokus på foreningslivet, cykelstier, ældreområdet og medarbejdernes trivsel.

Per Kragh (S), tror næste valgperiode bliver spændende, og med flere penge at gøre godt med, vil han have et særligt fokus på, at Odsherred bliver en mere attraktiv kommune at bo i, og han vil arbejde for at gøre det mere attraktivt at arbejde i den kommunale ældrepleje.

Vag Ytte Larsen (S) genopstiller ikke, men ifølge ham trænger den politike organisation til en ordentlig rystetur i lokaldemokratisk involvering, i stedet for nu, hvor han mener, at byrådet og udvalg er »blevet et appendix på nogle mere eller ualmindelige former for skjulte magtgrupper.«

Gitte Hededam (S) er også ude efter næste valg, men hun er sikker på, at naturen og miljøet vil få en ekstra høj politisk prioritet.