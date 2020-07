Slamsugerne har lynende travlt for tiden, men de møder ofte alt for tunge dæksler og det forsinker arbejdet og går ud over arbejdsmiljøet. Foto: Odsherred Forsyning

Send til din ven. X Artiklen: Corona-effekt: Dobbelt op på slamsugning i sommerhuskommunen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona-effekt: Dobbelt op på slamsugning i sommerhuskommunen

Odsherred - 22. juli 2020 kl. 06:23 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ODSHERRED: Aldrig har der været så travlt hos Tømningsordningen, der hører under Odsherred Forsyning. Telefonerne gløder og slamsugerchaufførerne ligger vandret for at følge med og tømme fyldte septiktanke i sommerhusområderne, der endnu ikke er kloakerede.

Alene i juli har slamsugerne haft 50 procent flere tømninger sammenlignet med samme periode sidste år.

- Vi kan godt mærke, at der er rigtig mange i sommerhusene, fordi mange holder ferie herhjemme i år, så vi har rigtig travlt for tiden med at tømme de fyldte septiktanke, siger driftschef på Spildevand Jan Viebjerg Larsen til Nordvestnyt.

Egentlig har det været hektisk for slamsugerne siden corona-nedlukningen sendte sommerhusejerne tidligere til Odsherred end vanligt. Hvor længe endnu det varer tør driftschefen ikke spå om, men han har en bøn til de sommerhusejere, der ikke har fået skiftet deres gamle og frygteligt tunge betondæksel ud med et letvægtsdæksel.

Slamsugerne må nemlig ofte køre forgæves. Dækslerne på spildevandstanke og sivebrønde må maksimalt veje 25 kg, ellers må slamsugerchaufførerne ifølge arbejdsmiljøloven ikke løfte på dem.

- Det betyder, at vi ikke udnytter tiden effektivt nok, og arbejdet forsinkes, siger driftschefen.

Forsyningens folk, der har indvilliget i at arbejde nogle time ekstra om dagen for at nå det hele, løfter helt op til 40-50 dæksler hver eneste dag.