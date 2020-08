Corona bremsede salg af kendt restaurant

- I slutningen af sæsonen er man jo altid træt af det, når man har været på i mange måneder, og ønsker at stoppe. Men hen over vinteren får man kræfterne igen, og så tager man endnu en sæson. Men nu har jeg har været her i 21 år, og jeg er kørt træt i det. Der er hverken den samme entusiasme eller de samme kræfter som tidligere. Og nu er jeg blevet 63 år, og hvis der skal gå et stykke tid med at sælge den, så skal man jo komme i gang, uddyber Ole Lind om beslutningen.