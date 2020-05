Claus Marcussen og sønnen Simon Weber Marcussen, Dansk Tang, måtte tænke ud af boksen, da Covid-19 spændte ben for levering af frisk tang til restauranterne. Foto: Marianne Nielsen

Corona boostede efterspørgslen på foder med tang

De vanlige afsætningsmuligheder for den friske tang gik på vågeblus og i stedet rettede virksomheden sit fokus mod de firbenede og puttede tang i blandt andet hestefoder.

- Hestene er vilde med det. Vi har stort set været bagud med at levere tang til heste under corona, fordi efterspørgslen har været stor. To af vores ansatte er hestepiger, så de har spredt nyheden og pludselig kom der en masse piger og købte tang, fortæller virksomhedsejer Claus Marcussen.