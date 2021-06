Corona: Stigning og kraftig opfordring til forsigtighed

- Kommunens sundhedsstab skriver til mig, at der er viden om, at hjemsendte elever færdes rundt omkring - trods hjemsendelsen. Der opfordrer sundhedsstaben til, at når man er hjemsendt, så følger man instruktionerne om, hvornår man kan færdes normalt. Det er en kraftig opfordring til både eleverne og forældrene om at tage dette her alvorligt. Vi kommer nu rigtigt, rigtigt højt op i smittetal, og hvis ikke vi får det standset, så ender vi med at skulle lukke sogne ned i løbet af kort tid, sagde Thomas Adelskov.