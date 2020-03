Corona: Sommerhuse klarer sig

Se billedserie Nybolig Odsherred flyttede torsdag ind i Algade, hvor tidligere C. Andersen Eftf. holdt til. Foto: Mikkel Henriksen

Odsherred - 13. marts 2020 kl. 07:33 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frygten for corona-smitte betød, at Nybolig Odsherreds nyindrettede butik i Algade torsdag blev indviet under nogle særlige omstændigheder. Receptionen var aflyst, og man opfordrede folk til ikke at komme ind i butikken, hvor tidligere C. Andersen Eftf. holdt til i mange år.

- Det er jo en vild situation, vi står i. Vi vil gerne tage så meget samfundshensyn så muligt, så derfor arbejder halvdelen af medarbejderne hjemmefra, siger ejeren, Mikkel Henriksen, som torsdag også var involveret i kædens landsdækkende nødberedskab.

- Vi efterlever sundhedsmyndighedernes opfordringer, holder afstand, begrænser vores kontakter med kunderne, vi holder ingen åbent-hus-arrangementer, vi kasserer engangskuglepenne, og vi opfordrer til at underskrive med digital signatur og så videre. Vi afstemmer med kunderne, om det er ok, at vi mødes til fremmøder. Men selvfølgelig skal vi også kunne drive vores erhverv, siger Mikkel Henriksen og fortsætter:

- På den korte bane hæmmer hele situationen naturligvis vores muligheder. Men omvendt så har vi i øjeblikket en meget, meget lav rente, som falder yderligere. På den led har det aldrig været mere attraktivt at købe bolig end lige nu.

Boligmarkedet ligger med andre ord langt fra underdrejet i disse corona-tider.

- Vi har også mange, som gerne vil have lagt deres lån om i deres ejendomme, for nu er der bare nogle billigere lånemuligheder. Dem besigtiger vi også for kreditforeningerne.

Holder ferie i Danmark

Mikkel Henriksen mener, det er svært at afgøre, hvad corona-situationen vil betyde for boligmarkedet i Odsherred.

- Mit gæt er, at folk vil holde mere ferie i Danmark end i udlandet, og det kan få indflydelse på sommerhusene. Jeg tror på, at sommerhusmarkedet fortsat vil være interessant, også som investeringsobjekt. Vi tror også på, at folks stadig skal skifte bolig, og vi tror også på, at der på et tidspunkt vil komme en ketchup-effekt ud af det, vi oplever nu. Men det er svært at sige mere præcist, når ingen ved, hvornår vi får mere normale tilstande igen, siger Mikkel Henriksen.