Corona: Sender medarbejdere og borgmester hjem

Som konsekvens af den seneste udvikling af coronasmitten har regeringen her til aften blandt andet besluttet, at alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, skal sendes hjem, ligesom elever og lærere også sendes hjem.

I Odsherred betyder det, at direktionen, der de seneste dage har forbereds sig på dette scenarie, allerede i aften går i gang med at melde ud til medarbejdere og borgere, oplyser borgmester Thomas Adelskov (S) til Nordvestnyt her til aften.

- Jeg har aftale med kommunaldirektøren at jeg, når vi nåede hertil, kaldes ind, hvis det er strengt nødvendigt, og aftaler det praktiske og træffer beslutninger via telefon og Skype. I morgen kommer til at handle om at få meldt ud til personale, forældre, brugere, borgere om hvordan vi håndterer de konkrete anbefalinger og påbud, siger han videre.