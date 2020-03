Der er lukket ned for besøgende på Odsherreds plejecentre. Det sker for at beskytte beboerne mod coronasmitte. Foto: Per Jensen

Corona: Lukket for besøg på plejecentrene

De kommunale plejecentre og hjemmepleje er naturligvis fortsat i drift, og kommunens sundhedsberedskab står klar til at håndtere opgaverne i de kommende uger, som følge af regeringens tiltag for at mindre coronasmitten.

»Plejecentrene i Odsherred Kommune er lukket for besøgende indtil videre. Du kan selvfølgelig ringe som altid. Hvis du som pårørende har et særligt behov for at besøge en beboer, måske fordi vedkommende er meget syg, er det naturligvis noget andet. Her skal du rette henvendelse til plejecentrets ledelse og aftale nærmere«, skriver kommunen på sin hjemmeside www.odsherred.dk/covid19