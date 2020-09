Corona: Endnu en elev smittet

Skoleleder på Vallekilde Hørve Friskole, Bo Espersen, blev søndag informeret om, at endnu en af skolens elever er blevet testet positiv for covid-19. I forvejen var en pige i 4. klasse blevet konstateret smittet, og skolen havde som følge af dette meldt ud, at skolen ville være lukket i en uge.

Skolelederen og den smittede drengs forældre har valgt at melde ud til offentligheden, at drengen hedder Valdemar, og går i 4. klasse.

- Vi synes det er vigtigt, at andre, som har været i kontakt med Valdemar ved, at det er ham, så man kan sørge for, at blive testet. Børn kommer jo i idrætsforeninger og mange andre steder, end lige i deres skole, så det er en vigtig melding, at få ud til så mange, som muligt, siger Bo Espersen.