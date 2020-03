Corona: Aflysninger i Odsherreds kulturhuse

- Lige nu har vi travlt med at ringe rundt til bookere og kunstnere for at aflyse arrangementerne. Håbet er, at vi kan udskyde dem til senere på året, og heldigvis møder vi stor velvilje fra kunstnerne, selvom det er deres levebrød, der står på spil, siger Jesper Bertelsen, leder af Odsherreds Biblioteker og Kulturhuse.